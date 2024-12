Lanazione.it - Gsk, centomila euro a chi sceglie di andar via

Leggi su Lanazione.it

Assemblea dei lavoratori ieri negli stabilimenti Gsk. All’ordine del giorno, il piano d’investimenti da 260 milioni dia Rosia entro il 2026 e, soprattutto, il piano volontario e incentivato di uscite con consistenti pacchetti economici per un totale di 270 unità. Federico Romagnoli, Rsu Filctem Cgil, non usa mezzi termini: "In realtà si tratta di un piano di esuberi mascherati come uscite volontarie. Parlare di 270 persone da liquidare equivale a chiudere un’azienda grande quasi quanto Beko". E ancora: "La partecipazione all’assemblea ha avuto un alto riscontro – ha ribadito –. Come Filctem Cgil abbiamo ripetuto che la proposta di Gsk rappresenta un’ulteriore perdita di posti di lavoro sul territorio. E’ quindi necessario indire lo stato di agitazione in attesa di un tavolo con Regione e Confindustria".