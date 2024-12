Cultweb.it - Cosa vuol dire Brain Rot, la parola dell’anno per l’Oxford Dictionary?

Leggi su Cultweb.it

Con “rot” non si fa riferimento a un termine medico nel senso tradizionale. Questo, piuttosto, descrive una sensazione diffusa di deterioramento cognitivo, un’incapacità di concentrarsi, di memorizzare informazioni e di pensare in modo critico, spesso attribuita all’eccessivo consumo di contenuti digitali.A rendere famoso questo modo di, comunque, è statoeleggendo “rot”, letteralmente “marciume cerebrale”, come2024. Il termine, infatti, ha battuto altre espressioni finaliste diventate famose come Demure, Romantasy e Dinamic pricing.rot la nuovasecondoEnglish– Fonte: OxfordPreferenze linguistiche a parte, comunque, ilrot è un fenomeno piuttosto preoccupante e frequente le cui cause sono molteplici e complesse, ma gli esperti individuando alcuni fattori chiave come:L’uso eccessivo dei social media: Scrollare in continuazione i di Facebook, Instagram o TikTok può portare a un’assuefazione che rende difficile staccare la spina.