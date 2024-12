Gamberorosso.it - C'è un formaggio rarissimo riportato in vita da un giovane casaro. La storia del Montebore

Risaliamo una delle valli che da Tortona si dirigono a sud verso l’Appennino per arrivare a Fabbrica Curone dove un caseificio tiene viva la tradizione del, il rarola cui produzione è attestata fin da Medioevo. Si imbocca la Val Curone fra le dolci colline dove nasce il Timorasso, con le vigne che si alternano ai frutteti, perché Volpedo (il paese natale di Giuseppe Pellizza, l'autore de Il Quarto Stato) è una delle capitali della peschicoltura italiana fin dagli anni Dieci del Novecento. E, ancora adesso, oltre alle pesche qui si coltivano ciliegie, albicocche, prugne, pere e mele. C'è un altro tesoro nascosto sotto le case dei paesi arroccati sulle colline. È il Salame Nobile del Giarolo, un insaccato preparato con le parti "nobili" (da qui il nome) del suino e la sosta presso il punto vendita dell'azienda agricola Terre di Sarizzola, in una piccola frazione di Costa Vescovato, per scoprire la grotta di affinamento dei salumi è quanto mai consigliata.