Ballando con le Stelle | la produzione risponde alle polemiche

con le, lo show del sabato sera di Rai 1, torna a far discutere. Durante l’ultima puntata, Bianca Guaccero è stata al centro delle critiche per una prova giudicata particolarmente complessa rispetto a quelle degli altri concorrenti. La giuria ha espresso valutazioni contrastanti, scatenando un acceso dibattito tra pubblico e social media. Laè intervenuta per difendere le proprie scelte, ma la polemica sembra tutt’altro che risolta.Un’esibizione complessa: Bianca Guaccero tra elogi e criticheNell’ultima puntata dicon le, Bianca Guaccero si è esibita in una coreografia ispirata al genere Samba, utilizzando una versione latina del celebre brano “Thriller” di Michael Jackson. La giuria ha apprezzato l’energia e l’impegno della concorrente, ma diversi spettatori hanno contestato la scelta del brano, considerandola non rappresentativa del genere assegnato.