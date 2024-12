Unlimitednews.it - Microbiota Revolution, progressi e novità al centro del congresso

ROMA (ITALPRESS) – Approfondire il dialogo e il confronto all'interno della comunità medico scientifica nazionale e internazionale sugli ultimi sviluppi in termini di ricerca e di applicazioni cliniche sulintestinale: è l'obiettivo della seconda edizione di2024, ilrealizzato grazie al sostegno non condizionante di Alfasigma, che ha riunito all'AuditoriumCongressi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 200 esperti nazionali e internazionali di microbiologia, gastroenterologia e nutrizione per fare il punto sui più recentinel campo delintestinale.