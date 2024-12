Gamberorosso.it - Il piccolo gruppo di botteghe che cerca di impedire lo spopolamento di un borgo pugliese

Leggi su Gamberorosso.it

«Il cuore di ciò che abbiamo in mente è riassunto al primo articolo del nostro Manifesto: "Gestire unnegozio è una forma di attivismo sociale. Un impegno concreto contro l’omologazione dei territori, delle esperienze e delle idee, fatto di micro economie che esprimono creatività, innovazione e specificità". Noi ci sentiamo attivisti, vogliamo essere una voce propositiva per la città» racconta Domenico Bianco. Ha 36 anni e lavora nella bottega di famiglia, la Salumeria Bianco di Putignano, nel centro storico della cittadina in provincia di Bari, meno di 26mila abitanti. L'insegna, che esiste dal 1936, è stata riconosciuta nel 2023 come "Negozio Storico Patrimonio di Puglia" e nel 2024 è stato il campione regionale dello Street Food per il Gambero Rosso. Intanto all'attività di famiglia, però, Domenico Bianco ha visto negli ultimi anni progressivamente spegnere sempre più insegne.