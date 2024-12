Ilgiorno.it - Energia per l’acqua

Lario Reti Holding è il gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della provincia di Lecco e, in quanto tale, gestisce e mantiene una rete di oltre 4.400 km di tubazioni e circa 1.600 impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, a servizio di 112.000 utenze e 334.000 cittadini, residenti sul territorio di 84 Comuni. Questa importante infrastruttura, che assicura un servizio vitale 24 ore al giorno, ogni giorno dell’anno, fa di Lario Reti Holding una delle aziende più energivore della provincia, con un consumo dielettrica pari a 58,71 GWh nel 2023. Sotto l’aspetto della sostenibilità ambientale i consumi sono decisamente sotto controllo - l’elettrica utilizzata da Lario Reti Holding è, dal 2018, totalmente proveniente da fonti rinnovabili - ma permane una forte necessità di efficientamento per contenere i costi, evitare incrementi tariffari e liberare risorse da reinvestire sul servizio idrico.