Addio a Carlo Picone leggenda della pallavolo pontina e penna sopraffina Aveva 79 anni

Leggi su Dayitalianews.com

ci ha lasciati nella sua casa di Terni all’età di 79è stato una figura centrale nella storiadi Latina, distinguendosi prima come giocatore, poi come allenatore e infine come presidente del comitato provinciale Fipav.La carriera sportiva diè stato uno dei migliori giocatori di volley degliSessanta, diventando una colonna portante e un allenatore di numerose squadre di successo. Ha indossato la casacca dei Vigili del Fuoco Asperti Latina, di Gaeta e dell’Esercito Napoli. La sua carriera sportiva è stata segnata dal grande impegno e dalla passione per la, che lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama nazionale.L’impegno nel giornalismoOltre al suo impegno nello sport,si è distinto anche nel mondo del giornalismo, collaborando con Telelazio e il quotidiano IL Tempo.