La letterina di Natale di Vittoria | Fedez rivela le richieste più originali

Il2024 sarà unico per, Chiara Ferragni e i loro figli Leone eLucia Ferragni. Quest’anno, la coppia più amata del mondo dello spettacolo vivrà le festività in modo diverso: per la prima volta, Leone etrascorreranno parte delcon la mamma in Lapponia e parte con il papà a Milano. Nonostante la distanza, entrambi i genitori stanno cercando di rendere il periodo natalizio magico per i loro figli. Tra decorazioni scintillanti e letterine a Babbo, il clima festivo è già iniziato.Chiara Ferragni e: unspeciale, ma separatoChiara Ferragni ha deciso di organizzare un viaggio in Lapponia per vivere unindimenticabile con Leone e. Accompagnata dalle sorelle Valentina e Francesca Ferragni, dai rispettivi compagni e dal piccolo Edoardo, la famiglia ha scelto di immergersi nell’atmosfera natalizia più autentica.