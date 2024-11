Thesocialpost.it - Terremoto a Linosa: scossa di magnitudo 3.0 nella notte

Leggi su Thesocialpost.it

Unadidi3.0 è stata registrata, alle 04:01, con epicentro nell’isola di, in provincia di Agrigento. La profondità dell’evento sismico è stata stimata a circa 13,1 chilometri.Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma non ha causato danni a persone o strutture. Tuttavia, la popolazione locale ha avvertito chiaramente la, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro.Le autorità mantengono alta l’attenzione e continuano a monitorare la situazione., nota per la sua bellezza naturale e per la posizione isolata, si trova in una zona sismica a causa della vicinanza alla placca tettonica africana, che interagisce con quella eurasiatica.Situazione sotto controllo, ma le verifiche proseguono per garantire la sicurezza degli abitanti e dei turisti presenti sull’isola.