Lanazione.it - Simone Rugiati, chi è lo chef toscano che ha conquistato il grande pubblico in Tv

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 30 novembre 2024 – Loè entrato in punta di piedi nelle case degli italiani e li ha conquistati attraverso numerose apparizioni in Tv. Nato a Empoli ma originario di Santa Croce sull’Arno,si è diplomato all'istituto alberghiero Ferdinando Martini di Montecatini Terme, arricchendo il suo curriculum con corsi e stage formativi in Italia e all'estero. Dal 2002 ha iniziato l’avventura sul piccolo schermo nella trasmissione di Rai Uno “La prova del cuoco”, della quale è stato ospite fisso fino al 2009. Molto apprezzato, lo43enne è stato protagonista dal 2011 al 2018, nella scuderia di La7, del programma Cuochi&fiamme e per dieci anni dei format Io,e il loft e Nudo&Crudo per Gambero Rosso Channel. Illo ha visto all’opera negli anni scorsi pure in trasmissioni come Tu sì che vales e Selfie.