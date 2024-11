Quotidiano.net - Lorena Quaranta, dopo la conferma dell’ergastolo all’ex fidanzato il difensore annuncia: “Presenteremo ricorso”

Reggio Calabria, 30 novembre 2024 – Per il femminicidio dila Corte d’Assise d’appello di Reggio Calabria hato l’ergastolo alAntonio De Pace, reo confesso. Ergastolo che era stato invece ‘cancellato’ dalla Cassazione per stress da Covid, era stata annullata con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Assise di Messina “limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche”. Il: “” Ma è finita qui? No, non è finita. "l’avvocato Bruno Ganino,dell’imputato, al telefono con Quotidiano.net -. E lo faremo basandoci sulle norme e le valutazioni di due procuratori generali, di Messina e Reggio Calabria, entrambi hanno chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche”. Le parole del padre: “Siamo tranquilli” Ma si dice “tranquillo” il padre di, Enzo