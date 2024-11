Lanazione.it - I 300 piccoli ambasciatori di pace della scuola Puddu

Oltre trecentodi. Sono gli studenti dell’istituto comprensivo, che ieri mattina sono scesi in strada per portare il loro messaggio di. Disegni e sorrisi e hanno reso la mattinata colorata per quanti abitano nella zona: i bambini sono partiti dallaDon Bosco e sono arrivati ai giardini del Guado. Una passeggiata simbolica per trasmettere nei più giovani l’importanza dei valori di legalità e. L’iniziativa rientra nel progetto "scuole in marcia" legato alla marcia per lae nonviolenza partita a inizio ottobre dalla Costarica. Al progetto hanno aderito gli studenti delle due scuole primarie e alcune classisecondaria di primo grado. "La nostraè molto impegnata sul fontelegalità e questa è una delle tante iniziative che coinvolgono i nostri studenti", spiega la vicepreside Vanessa Acri.