Ilrestodelcarlino.it - Regione, pressing su Allegni: tanti la vorrebbero assessora. Ma lei: “Resto sindaca di Bertinoro”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Forlì, 29 novembre 2024 – Con l’insediamento ufficiale del neo presidente dellaEmilia Romagna, Michele de Pascale, e dei cinquanta consiglieri dell’assemblea legislativa entrano ancora più nel vivo gli incontri per la definizione della giunta che affiancherà l’ex sindaco di Ravenna per i prossimi 5 anni. La provincia di Forlì-Cesena dovrebbe esprimere un assessore e, mai come quest’anno, a giocare un ruolo da protagonisti sembrano essere i forlivesi, esclusi dalla giunta praticamente per 30 anni, dal 1995 a oggi. Circola insistentemente un nome su tutti, quello delladie segretaria territoriale forlivese del Pd, Gessica, oggi considerato dagli addetti ai lavori più probabile rispetto ad altri. “Le voci sono giunte anche a me – ha ammesso ieri – ma non è vero.