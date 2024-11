Ilfattoquotidiano.it - “Mai visto nulla di simile, numero delle vittime enormemente sottostimato”. La testimonianza choc di una pediatra tornata da Gaza. Su La7

“Non abbiamo maidinella storia moderna. Non è nella natura umana vedere corpi umani smembrati davanti ai propri occhi, vedere persone arrivare con il piede di un parente in una scatola di cartone implorando che venga ricucito, vedere mani imputare direttamente sul pavimento del Pronto Soccorso, vedere bambini ustionati sul 100% del corpo, sentire l’odore della carne bruciata. Era tutto così orribile“. È la drammatica e struggentedi Tanya Haj Hassan,americana specializzata in terapia intensiva e medico istruttore per Medici Senza Frontiere, in una intervista esclusiva ad Anna Airoldi per Piazzapulita (La7).Tanya Haj Hassan, che è stata al’ultima volta dall’11 al 25 marzo 2024 con l’associazione Medical Aid for Palestinians, prestando servizio all’ospedale di al-Aqsa, è stata chiamata a testimoniare alle Nazioni Unite sugli orrori nella Striscia.