Tuttivip.it - “Lascio il Grande Fratello”. Fuori la concorrente, è un colpo al cuore per tutti: “Perché se ne va”

, Il duo di ex protagoniste di Non è la Rai, formatosi dopo l’abbandono di Eleonora Cecere, potrebbe subire un’ulteriore trasformazione all’interno della casa. Ilaria Galassi, infatti, sembra intenzionata a lasciare il reality, come già aveva lasciato intuire durante l’ultima diretta. La sua decisione è stata commentata da Antonella Mosetti, sua amica di lunga data, in un’intervista rilasciata al portale CheDonna.it.Secondo Antonella, il carattere riservato di Ilaria potrebbe essere uno dei motivi del suo malessere nella casa. “Lei è molto di poche parole quando non si trova a suo agio”, ha spiegato. “Non è il tipo di persona che vuole apparire ai costi, il che la rende atipica per la televisione. Dopo due mesi nella casa, le dinamiche iniziano a essere pilotate dagli autori per creare tensioni, altrimenti l’audience crollerebbe”.