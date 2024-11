Metropolitanmagazine.it - Ecco le uscite di dicembre su Prime Video

Nuove pellicole e serie TV in arrivo il prossimo mese sulla piattaforma streaming di Amazon, tra grandi esclusive e ritorni tanto attesi. Scopriamo insieme ledisu.Ledisu: Jack in Time for ChristmasIL 3sarà la data d’uscita dello speciale natalizio della piattaforma: Jack in Time for Christmas. Bloccato negli Stati Uniti solo quattro giorni prima del Natale, Jack cerca disperatamente di tornare nel Regno Unito in tempo per le feste, viaggiando a bordo di treni, aerei, husky e bob. Jack è interpretato dal comico britannico Jack Whitehall e con lui ci saranno, tra gli altri, Michael Bublè, Dave Bautista, Jimmy Fallon e Rebel Wilson.The Bad GuyIl 5torna “The Bad Guy”, la serie italiana acclamata da pubblico e critica con un superbo Luigi Lo Cascio nei panni di Nino Scotellaro, magistrato ingiustamente accusato di corruzione e desideroso di vendetta.