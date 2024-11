Napolipiu.com - SKY – Napoli, su Skriniar e Fagioli: Ecco come stanno le cose

Leggi su Napolipiu.com

Luca Marchetti fa il punto sul mercato azzurro: si cerca un centrale in prestito dall’estero. Escluso l’arrivo di.Ilè alla ricerca di rinforzi per la difesa nella finestra di gennaio. L’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha delineato le strategie del club partenopeo per la sessione invernale.Secondo il giornalista, la priorità delè chiara: “Serve un centrale che sappia stare in panchina ma che sia più pronto ed affidabile di chi adesso è in rosa. La ricerca è orientata verso un prestito, puntando su difensori che trovano poco spazio all’estero”.Tra i profili monitorati spicca il nome di Jakub Kiwior: “È sicuramente uno dei nomi che il club azzurro segue con attenzione. Ha il profilo giusto e conosce già il campionato italiano.