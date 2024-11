Leggioggi.it - Assunzione beneficiari Assegno ADI: sgravio 100% sui contributi. Ecco il modulo di richiesta

Il Decreto Lavoro (Dl 48/2023) ha introdotto il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) a decorrere dal 1° settembre 2023 e l’di inclusione (ADI) dal 1° gennaio 2024, come misure di supporto contro la povertà. Le misure hanno raccolto il testimone dell’abrogato Reddito e Pensione di Cittadinanza e si concretizzano in un sostegno economico parallelo alla partecipazione a iniziative finalizzate all’inserimento / reinserimento lavorativo dei.Al fine di promuovere l’ingresso nel mercato del lavoro, lo stesso Decreto ha introdotto un esonerovo a beneficio dei datori di lavoro privati che assumono idell’ADI/SFL.Dopo la Circolare del 29 dicembre 2023 numero 111 con cui l’INPS ha fornito le prime indicazioni per la fruizione dell’esonerovo, l’Istituto è intervenuto con il Messaggio 3888 del 20 novembre 2024, per comunicare il rilascio deldidello