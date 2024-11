Lanotiziagiornale.it - Sul canone Rai, la maggioranza va in frantumi: Forza Italia vota con le opposizioni e fa bocciare l’emendamento della Lega

Leggi su Lanotiziagiornale.it

SulRai, scricchiola ladi centrodestra.al Decreto Fiscale, volto a prorogare il taglio delRai da 90 a 70 euro, è stato bocciato in Commissione Bilancio al Senato. Le forze di governo, infatti, si sono spaccate: il Carroccio e Fratelli d’hannoto a favore, mentresi è schierata con lendo contro il provvedimento.A darne notizia è stato il capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Madama, Stefano Patuanelli, che al terminezione ha spiegato: “Il governo è andato sotto in commissione Bilancio sul decreto legge Fiscale. È l’iniziofine per questa. Altro schiaffo per la, dopo l’Autonomia morta e sepolta”.Ha fatto eco alle sue parole la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale diViva e componenteCommissione Bilancio del Senato, che su X ha commentato il flop: “Voto sulRai: sono andati sotto.