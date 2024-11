Sport.quotidiano.net - Serie A1. Il Bbc Grosseto New Energy riparte col botto: preso il catcher Niccolò Cinelli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il BbcNewda. Il, ormai ex capitano del Bsc, già nazionale, ha deciso di tornare a giocare allo Jannella. E’ questa la prima novità della squadra biancorossa che presto dovrebbe anche ufficializzare il nuovo staff tecnico. "Ho deciso di cambiare – ha detto– per avere nuovi stimoli. Ho capito che al Bbcsi sta organizzando una squadra competitiva. Ci tengo a ringraziare in primis Stefano Cappuccini per questi anni e poi il Bscche mi ha permesso di giocare ad alti livelli e inA1. Ma è arrivato il momento di cambiare". "L’arrivo di– aggiunge Claudio Banchi, responsabile del marketing – si aggiunge a quelli di Omar Benelli e Filippo Piccini. Vogliamo costruire una squadra competitiva ma che abbia un’anima di grossetanità.