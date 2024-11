Libri, il 30 Marianna Bucci presenta “Quello che mi resta di lei”

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 nov. (askanews) – Saràto sabato 30 novembre ad Augusta (Siracusa) “che midi lei”, esordio lettarario di. Lazione si terrà presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare “P. Vandone” alle ore 17; il romanzo è stato pubblicato da Officine Editoriali da Cleto, l’autrice dialogherà con Rita Giura e Marco Marchese, della casa editrice. “che midi lei” parla di Andrea, per cui non c’è niente di più difficile che ammettere i propri fallimenti personali e professionali. Èche accade quando decide di fare ritorno nella casa del padre Fosco, col quale ha un rapporto tutt’altro che semplice o risolto. La sua vita va definitivamente in frantumi quando scopre di aver vissuto per trent’anni dentro una maglia di verità nascoste.