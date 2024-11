Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Pia infrange le regole e rischia il licenziamento

Destino incerto per Pia Adarre nelle prossime puntate La. La governante si troverà infatti nel mirino della marchesa Cruz che le rivolgerà accuse pesanti e minaccerà di licenziarla.TrameLa: Pia si assenta dalla tenutaLa storyline prenderà il via con l’arrivo di Ricardo Pellicer alla tenuta. Il nuovo maggiordomo – che Romulo assumerà per prendere il suo posto – non tarderà ad accorgersi che Pia si allontana spesso durante l’orario di lavoro. Se in un primo momento Ricardo cercherà di mostrarsi paziente, presto sarà costretto a prendere provvedimenti.Le assenze di Pia si faranno infatti sempre più frequenti e prolungate, tanto che il maggiordomo sarà costretto a richiamarla al proprio dovere, sottolineando che lei dovrebbe dare il buon esempio alla servitù.Ricardo scopre il segreto di Pia nelle prossime puntate LaPerché Pia sarà costretta ad assentarsi dal posto di lavoro? Le assenze della governante in realtà saranno dovute al piccolo Dieguito.