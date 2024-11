Ilrestodelcarlino.it - Il Teatro Valli si trasforma nel.. Marabù

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ilè stato il simbolo di un’epoca ed è entrato nel cuore di tante generazioni", lo ripetono all’unisono Andrea Gasparini e Lauro Bonacini, organizzatori di ", Glory Days, i nostri e i vostri giorni di gloria", lo spettacolo benefico previsto almercoledì 4 dicembre, alle 20.30. I proventi destinati alla Onlus CuraRE per contribuire alla realizzazione del Mire (nuovo dipartimento materno infantile del Santa Maria Nuova). Saranno presenti nomi illustri della musica e dello spettacolo per celebrare la (ex) discoteca reggiana, da Ivana Spagna a Beppe Carletti dei Nomadi, a Franco Simone, Tracy Spencer e molti altri artisti. "Nei primi Anni Ottanta abitavo a Villa Cella - racconta Ivana Spagna, superstar internazionale, reduce dal personale successo di “T’amo t’amo t’amo“ (con Nuzzle), rivisitazione della sua hit “Easy Lady”, un brano che ha fatto il giro del mondo.