Esplosione di Ercolano | Pasquale Punzo non risponde agli inquirenti

Napoli, 27 novembre 2024 – “Io non c’entro niente con questa storia”: così, proprietario dell’appartamento in contrada Patacca adal centro di una violentalo scorso 18 novembre. Tre persone hanno perso la vita, le quali lavoravano nella fabbrica illegale di fuochi d’artificio: le gemelle Sara e Aurora Esposito e il papà diciottenne Samuel Tafciu., assistito dall’avvocato Domenico Scarpone, ha dunque scelto di avvalersi della facoltà di nonre al Gip in sede di udienza di convalida del fermo, sebbene abbia comunque rilasciato alcune dichiarazioni spontanee. I sostituti procuratori Stella Castaldo e Vincenzo Toscano contestano all'indagato omicidio volontario plurimo con dolo eventuale, detenzione e fabbricazione di materiale esplodente non convenzionale e anche il reato di caporalato.