Ilfattoquotidiano.it - Torna ‘Do They Know It’s Christmas’. Vediamo se l’immagine dell’Africa sarà ancora distorta

“A Natale porta pace e gioia in Africa: avranno una canzone di speranza per sopravvivere”. Ve lo ricordate? È uno dei refrain di DoChristmas. Già detta cosi: “una speranza per sopravvivere”, rivolta a un miliardo e passa di persone (di cui quasi 300 milioni economicamente equiparabili alla classe media italiana) fa venire voglia di rispondere con un sonoro “MaVaffa..”Per celebrare i 40 anni dalla prima versione della canzone, ideata nel 1984 da Bob Geldof, una nuova edizione dal titolo DoChristmas – 2024 Ultimate Mixora remixata per includere le esibizioni dell’originale insieme alle altre versioni del 2004 e del 2014 fondendo dunque insieme le voci di diverse generazioni.Idea geniale venuta a quel “salvatore bianco” di Bob Geldof che ci farà una volta di più un po’ di soldini (certo per la beneficenza!).