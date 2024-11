Gaeta.it - Rassegna letteraria a Latina: Matteo Luigi Napolitano presenta “Il secolo di Pio XII”

Facebook WhatsAppTwitter Una nuova serata dedicata alla letteratura si svolgerà giovedì prossimo a, dove il Circolo Cittadino “Sante Palumbo” ospiterà il quarto appuntamento della“Le parole dei talenti”. Questo evento, elaborato con attenzione da Marco Checchinato, Angelo Tozzi, Emilio Andreoli e Simona Fioroni, ha l’obiettivo di mettere in luce le opere di autori locali e nazionali. In questa occasione, il protagonista sarà, che presenterà il libro “Ildi Pio XII. Momenti di storia diplomatica vaticana del Novecento”, un’opera di grande rilevanza storica.L’importanza della“Le parole dei talenti”“Le parole dei talenti” è una manifestazione culturale che si tiene ogni giovedì alle 18, rapndo un importante punto di riferimento per la comunitàdie per gli amanti della cultura in generale.