Inter-news.it - Inter-Lipsia Primavera 3-2, pagelle: Topalovic artista da 9, Spinacce 6.5

Leggi su Inter-news.it

L’vince con il risultato di 3-2 contro ile sale a cinque vittorie in cinque partite. Lukadisegna calcio e prende 9, Matteopareggia e lo segue. Ledella gara. Zamarian 6.5: Diverse parate permettono all’di rimanere in partita. Difficilevenire invece sul gol di Bulland nel primo tempo.– DIFESADella Mora 6: Sulla sua fascia ilnon attacca praticamente mai, infatti gestisce con tranquillità. Manca in fase offensiva.Re Cecconi 6: Uno dei migliori dell’ultimo periodo nerazzurro. Un leader difensivo che mancava, piacevole scoperta per Zanchetta.Maye 5.5: Non ha particolari responsabilità sul gol, però arriva dalla sua parte. Non impedisce il tiro a Bulland, neanche lo rende difficile.Cocchi 5.