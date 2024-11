Liberoquotidiano.it - "Dico solo questo": Nicola Pietrangeli, altra (pesantissima) stoccata a Jannik Sinner

D'accordo,in2024 ha vinto praticamente tutto, o quasi, con una percentuale di successo del 92,4 per cento. Ma "è divertente vederlo giocare?", domandano Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai. L'ospite è, mito del tennis italiano che ha avuto in Adriano Panatta il suo grande erede prima del ciclone altoatesino. "è il tennis di oggi,", è la risposta un po' abbottonata ma inequivocabile dell'ex capitano azzurro della prima storica Davis del 1976. Un modo stranamente gentile per rispondere, secco "no". Di sicuro, riconosce Nic, il 23enne di San Candido ha una dote che appartieneai grandissimi: vince sempre i punti decisivi. "Questa è la differenza tra un giocatore normale e un campione,è un campione, una cosa che hai dalla nascita oppure non ce l'hai".