Decreto fiscale maggioranza ancora spaccata sul canone Rai Il voto sull’emendamento in commissione Bilancio rinviato a stasera

Lacerca faticosamente la via d’uscita da un’impasse che da giorni blocca il cammino delal Senato. Il provvedimento avrebbe dovuto arrivare in Aula mercoledì dopo ilsugli emendamenti in, più volte. Il vertice domenicale tra Giorgia Meloni e gli alleati non è bastato per appianare le divergenze di vedute su riduzione delRai, payback sanitario e altre richieste di modifica firmate da singoli partiti e non condivise dagli altri. Il cdm di lunedì se possibile ha peggiorato la situazione, cristallizzando la spaccatura: Forza Italia non ha partecipato, ufficialmente perché Antonio Tajani era impegnato a presiedere il G7 dei ministri degli Esteri e gli altri ministri avevano altri “impegni istituzionali o personali irrinunciabili”.Martedì pomeriggio le votazioni sul provvedimento sono iniziate ma l’emendamento della Lega che rifinanzia il taglio dela 70 euro e vede contrari i forzisti è stato accantonato per “ulteriori verifiche”, ha spiegato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.