Alessandro Basciano | il mandato e l’ultimo rapporto con Sophie

, ex concorrente di Grande Fratello Vip e noto volto televisivo, si è aperto durante un’intervista con Fabrizio Corona. Nel nuovo format “Falsissimo”, pubblicato sul canale YouTube di Corona,ha raccontato i dettagli del suo arresto, della scarcerazione e delconCodegoni, madre di sua figlia Celine Blue.e la scoperta deldi arrestoha descritto il momento dell’arresto, avvenuto il 21 novembre 2024, mentre tornava a casa dalla palestra. “Quando arrivo sotto il portone di casa mi sento chiamare dai carabinieri per cognome. Mi chiedono se possono salire sopra per notificarmi un atto. Arrivati su, entrano quattro carabinieri, mi fanno sapere e mi dicono che questa non è una notifica qualsiasi, ma undi arresto!” ha dichiarato, rivelando di essersi sentito privo di potere in quel momento.