Sciopero generale 29 novembre doppia manifestazione a Firenze

, 252024 – Aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione, servizi pubblici e investire nelle politiche industriali. Queste, in sintesi, le rivendicazioni di Cgil e Uil che venerdì 292024 scenderanno in piazza in tutta Italia per protestare contro la manovra di bilancio del Governo. Lodi otto ore interessa anche i servizi pubblici e privati della Toscana, ad esclusione dei treni, che circoleranno regolarmente. Asi terrà laregionale, che partirà da Santa Maria Novella attorno alle 9.30. Il corteo passerà da via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, lungarno Torrigiani e lungarno Serristori, per poi concludersi in piazza Poggi. Qui sono previsti gli interventi di Rossano Rossi, segretariodella Cgil Toscana, di otto lavoratori, due pensionati e, infine, il comizio conclusivo di Ivana Veronese, segretaria confederale Uil nazionale.