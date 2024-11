Ilrestodelcarlino.it - Riapre la strada fra Rio Saliceto, Rolo e Fabbrico

Rio(Reggio Emilia), 25 novembre 2024 - Si è conclusa la prima parte della terza tranche dei lavori per la messa in sicurezza dellaprovinciale 46, via Cà de Frati, che collega Rioe a, che nelle scorse settimane era rimasta chiusa proprio per lavori in corso, con il traffico deviato sul percorso alternativo tra Novellara e la Provinciale 5 verso Reggiolo per poter raggiungereprovenendo da Rio. Il Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale ha completato il tombamento del piccolo canale che costeggia via Cà de Frati e da domani, martedì, laviene riaperta al transito. Dopo le festività di Natale e Capodanno, compatibilmente con le condizioni meteo, laverrà nuovamente chiusa per consentire i lavori di allargamento su poco più di mezzo chilometro della carreggiata, che dovrebbero concludersi entro la fine di marzo.