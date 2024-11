Romadailynews.it - Parco Bracciano-Martignano, i ringraziamenti di Tiziana Pepe Esposito per il 25° anniversario

Il Commissario Straordinario celebra i traguardi raggiunti e guarda con speranza al futuro delIlNaturale Regionale diha celebrato il suo 25°con un evento che ha unito rappresentanti istituzionali, agricoltori, associazioni, e cittadini.Il Commissario Straordinario,, ha espresso profonda gratitudine per il sostegno e la partecipazione ricevuti, definendo la ricorrenza “un momento di orgoglio e speranza, ma anche di riflessione per tracciare le linee future di tutela e valorizzazione”.ha sottolineato il ruolo centrale delnel mantenere l’equilibrio tra uomo e natura, citando tesori come i laghi di, la faggeta vetusta di Monte Raschio, patrimonio UNESCO, e il Monumento Naturale della Caldara.