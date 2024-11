Gaeta.it - Gli studenti di Latina ricordano Veronica De Nitto: un’iniziativa per la giornata contro la violenza sulle donne

Facebook WhatsAppTwitter Asi è svolta una manifestazione significativa in occasione dellaInternazionale per l’Eliminazione della, intitolata “una di noi”. L’evento è stato organizzato daglidella città per commemorareDe, una giovane donna originaria di, tragicamente uccisa tre anni fa dal suo ex fidanzato a San Francisco, dove si era trasferita per motivi di lavoro. Nonostante le indagini, il presunto autore del delitto è ancora irreperibile, facendo risaltare una volta di più la necessità di affrontare il tema delladi genere.Il ricordo diDeDeè diventata un simbolo della lottala. La sua tragica scomparsa ha suscitato un’ondata di indignazione non solo a, ma in tutto il Paese.