Lanazione.it - Castiglione “ammazzagrandi“. Terni Fc battuto di misura

DEL LAGO 1FC 0DEL LAGO: Ranieri, Edu Mengue, Manchia, De Montis, Roscini, Ferri, Vassallo, Galeotti, Ruggeri, Manjate, Skendaj. A disp.: Chiarello, Della Giovampaola, Imondi, Lesti, Giannetti, Rachini, Mirante, Bartolini, Treppiedi. All.: MachiFC: Oliva, Scarletti, Flavioni, Bernabucci, Gaggiotti, Fischetti, Leonardi, Pucci, Mainardi, Ronconi. A disp.: Scopel, Barrow, Rocci, Covarelli, Dida, Mengoni, Pettorossi, Cordary, Rossi. All.: Tozzi Borsoi Arbitro: Pannacci di Perugia (Giacometti-Biagiotti di Gubbio) Marcatore: 13’ st De Montis. Note: spettatori 200 circa. Recupero: pt 2’, st 4’.DEL LAGO - Ildel Lago si confermabattendo anche ilFc dopo il blitz di Sansepolcro. Vittoria diper la formazione di Machi che sale a quota 11 in classifica portandosi al quartultimo posto.