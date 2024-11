Sport.quotidiano.net - Serie B, 14esima giornata: poker Sassuolo, ko Pisa, pari tra Catanzaro e Mantova

Leggi su Sport.quotidiano.net

Milano, 24 novembre 2024 - Nella prima parte della quattordicesimadiB c'è un cambio al vertice: ilcade a Carrara e, grazie alla vittoria contro la Salernitana, ilbalza in testa alla classifica. Nelle altre quattro sfide già disputate sono arrivati altrettanti pareggi: un gol a testa per Cosenza e Modena nell'anticipo del venerdì sera, stesso risultato per Cesena e Reggiana, 2-2 tra, mentre termina senza reti la sfida tra Juve Stabia e Brescia. Tra occasioni sprecate, cartellini rossi e reti all'ultimo minuto, ripercorriamo le prime sei sfide di questo quattordicesimo turno del campionato cadetto, in attesa delle ultime quattro gare di questa domenica. Modena e Cosenza giocano un tempo a testa e la sfida termina intà L'avvio è tutto per i padroni di casa, tanto che la squadra di Alvini va a centimetri dal vantaggio dopo appena sei minuti con Strizzolo che approfitta di una difesa non proprio concentrata e centra il palo.