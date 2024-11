Donnaup.it - Scialatielli al sugo con fagiolini e cacioricotta: La MIA ricetta veloce!

Glisono tipici della tradizione campana. Una pasta fresca nata proprio ad Amalfi verso la fine degli anni ’70, grazie all’estro culinario dello chef Enrico Cosentino.Nati praticamente sul mare, sono associati a sughi di pesce ma anche abbinati alla carne, alle verdure e ai legumi, non perdono il loro corposo sapore.Lache vi presentiamo prevede gliabbinati ad un ottimodi datterini e ai.Una bella spolverata diarricchisce il piatto, contrapponendosi al sapore del datterino e al contempo bilanciandone la dolcezza.E’ un piatto volutamente semplice, non troppo arricchito proprio per esaltare il sapore naturale degli ingredienti.Ecco come si prepara questo ottimo primo.alcon, laIngredienti x 4, 400 g (o 500 se volete porzioni un poco più abbondanti);di datterini, 400 g (aumentate se vi piacciono i piatti piùsi);(freschi), 300 g;grattugiato;Aglio, 2 spicchi;Sale, quanto basta;Olio evo.