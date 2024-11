Ilfattoquotidiano.it - M5s, Alessandra Maiorino attacca Meloni: “Quando una premier donna dice di chiamarsi ‘il presidente’, quello è patriarcato”

per la prima volta questo paese ha una presidente del Consiglio, che ti leva ‘Opzione’, ti toglie la riduzione dell’Iva sui prodotti per l’infanzia e sui prodotti per l’igiene femminile e la prima cosa che fa al momento dell’insediamento è dichiarare che lei è ‘il“. È uno dei passaggi dell’intervento della senatrice del M5snella seconda e ultima giornata di Nova, l’assemblea costituente dei 5 Stelle al Palazzo dei Congressi a Roma.La parlamentare elenca tutti gli esempi diche ancora affliggono il nostro paese, premettendo: “Dall’inizio dell’anno sono 263 gli omicidi avvenuti in Italia. Di questi, 96 sono gli omicidi di donne, di cui 82 sono quelli avvenuti nel cosiddetto ambito familiare, cioè per mano di qualcuno che aveva le chiavi di casa.