Thesocialpost.it - Ilaria Capua avverte: “Ci sarà una nuova pandemia”. Ecco cosa dicono i dati dell’Oms

Leggi su Thesocialpost.it

La virologaha parlato della possibilità di una. Non si tratta di una previsione basata sul caso, ma suscientifici e sulla storia. “L’intervallo interpandemico delle pandemie influenzali è tra gli 11 e i 40 anni”, spiegain un’intervista. Nessuno può sapere quando accadrà, ma il rischio è reale e concreto.Leggi anche: Allarme Mpox, l’appello degli scienziati: “Blocchiamo subito il virus o”Le pandemie nella storiasottolinea come la specie umana abbia sempre vissuto periodicamente nuove pandemie. Nel secolo scorso ci sono stati casi evidenti. Dalla Spagnola all’Asiatica, dall’Hong Kong all’influenza suina, ogni emergenza sanitaria ha lasciato un segno. Anche virus come SARS-CoV-1 ed Ebola non sono diventati pandemie solo grazie al lavoro degli operatori sanitari.