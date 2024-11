Gaeta.it - Zuppe pronte, prima di mangiarle cuocile bene in questo modo: è fondamentale per la salute

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lesono al centro di un recente allarme sanitario a seguito del tragico caso di un’anziana donna deceduta dopo aver consumato un prodotto refrigerato.evento ha spinto l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero dellaa rilasciare nuove raccomandazioni per produttori e distributori.È stato evidenziato che la pastorizzazione, un processo comunemente utilizzato, non è sufficiente per eliminare le spore del batterio Clostridium botulinum, che possono svilupparsi e produrre tossine pericolose se la catena del freddo non è rigorosamente mantenuta.La percezione dellee i rischi associatiLe, disponibili nei banchi frigo dei supermercati, sono spesso viste come un’opzione salutare e comoda, poiché non contengono conservanti aggiunti.