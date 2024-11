Oasport.it - Sanchini: “Bagnaia era più veloce di Martin, decisivi i suggerimenti degli ingegneri fino a Jerez”

Il Motomondiale 2024 è passato agli archivi con la vittoria di Jorgenello splendido duello per il titolo in MotoGP con Francesco. Mauroè stato ospite dell’ultima puntata della trasmissione di approfondimento sui motori andata in onda sul canale Youtube di OA Sport, tracciando un bilancio della stagione e analizzando la sfida tra l’italiano e lo spagnolo.“Credo che alla fine il Mondiale comunque lo vinca sempre il migliore. Jorgeè stato di un livello veramente altissimo. Forse per la prima volta possiamo dire due cose strane. Sicuramente entrambi avrebbero meritato il titolo, uno non è stato superiore all’altro. Pecco ha vinto di più e sbagliato di più,ha sbagliato un po’ di meno e ha vinto qualcosina in meno, ma sono stati due campioni eccezionali.