Olimpia Macerata Feltria e Marotta dominatrici

Nel girone A di Seconda categoria sabato scorso l’ha vinto la sua nona partita consecutiva e ora guida la classifica in solitaria con 27 punti, 4 in più dell’Avis Sassocorvaro fermato sul risultato di parità dalla Vadese. Non hanno mai perso le prime due della graduatoria. Coppa Marche. Questi i risultati delle gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Coppa Marche di Seconda categoria che si sono giocate l’altro ieri in notturna: Vadese Calcio-: 3-3. Considerando che all’andata vinse la Vadese (2-4) passa il turno la Vadese. Real Mombaroccio- Marottese Arcobaleno è finita 3 a 1. Anche all’andata il risultato premiò il Real Mombaroccio (1-6), dunque accede al turno successivo il Real Mombaroccio. I numeri del girone A. Più gol di tutti gli ha segnati l’(21), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (3).