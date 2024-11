Dailymilan.it - Milan, Serginho: Leao è il migliore. Crisi Theo Hernandez? Ecco cosa vi dico

Leggi su Dailymilan.it

L’ex calciatore delha elogiato le qualità di Rafaele ha parlato del momento no di. Ecco le dichiarazioniL’ex calciatore delè tornato a parlare dopo la triste scomparsa del suo giovane figlio Diego, a soli 20 anni. Il brasiliano – ai microfoni della Gazzetta dello Sport – ha presentato la grande sfida di sabato 23 novembre trae Juventus. Nel suo lungo contributo, però, sono subito saltate all’occhio le parole sul numero dieci del Diavolo Rafael, infatti, ha speso grandissime parole d’elogio per l’attaccante portoghese, affermando come lui sia senza ombra di dubbio il giocatore più forte su cui può contare il:Rafa è il più forte del, quello che fa la differenza. Non capisco chi non ha pazienza: vedrete a maggio quante partite ci avrà fatto vincere.