Sport.quotidiano.net - Le mosse di D’Aversa. Pressing e ambizione. Ecco la sfida a Runjaic

di Simone Cioni EMPOLI Archiviata la sosta per la Nazionale, all’orizzonte è sempre più nitido l’appuntamento di lunedì prossimo alle 18.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena con Empoli-Udinese. Sarà anche la primain assoluto tra Robertoe Kosta, tecnico 53enne di origine croata ma nato a Vienna in Austria e di nazionalità tedesca. Sconosciuto ai più, il club friulano lo ha pescato dal Legia Varsavia, con cui ha vinto coppa e supercoppa di Polonia oltre a passare il girone eliminatorio della scorsa Conference League battendo avversari ben più quotati come gli inglesi dell’Aston Villa e gli olandesi dell’Az Alkmaar. Si troveranno di fronte due allenatori molto simili per filosofia di gioco, impostazione tattica e capacità di lavorare con i giovani. Partiamo proprio da quest’ultimo aspetto con il tecnico azzurro che a Empoli sta facendo un grande lavoro con i vari Goglichidze, Anjorin, Fazzini, Esposito, Colombo ed Ekong senza dimenticare Seghetti, Marianucci e Tosto.