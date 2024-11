Justcalcio.com - La stella del Tottenham ora è “ostracizzata” mentre l’uscita incombe: rapporto

Breaking:IlHotspur ha sopportato un inizio turbolento nella sua seconda stagione sotto la guida dell’allenatore Ange Postecoglou, trovando difficile ottenere prestazioni costanti nelle prime fasi della stagione.La squadra del nord di Londra è attualmente al 10° posto in Premier League, dopo aver perso cinque delle prime 11 partite di campionato, coronate da una deludente sconfitta interna contro Ipswich Town prima della sosta per le nazionali.I problemi si sono diffusi fuori dal campo dopo che il centrocampista Rodrigo Bentancur è stato squalificato per sette partite per commenti di matrice razzista fatti durante l’estate riguardo Heung-Min Son e i suoi compagni di squadra sudcoreani.Ladelè ora “Sergio Reguilon sembra destinato a lasciare ilnei prossimi mesi (Credito immagine: Getty Images)Un altro giocatore in difficoltà nel club è l’uomo dimenticato Sergio Reguilon, che non è riuscito a fare una sola apparizione in nessuna competizione da quando è tornato dal prestito al Brentford durante l’estate.