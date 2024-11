Bergamonews.it - Il nuovo Wi-fi 7 con Planetel

Con l’introduzione del Wi-Fi 7, la tecnologia di rete raggiunge nuovi livelli di velocità, stabilità e potenza, trasformando il modo in cui navighiamo, ci connettiamo e ci relazioniamo con la rete Internet. Grazie alla continua evoluzione tecnologica e al suo impegno nel fornire le migliori soluzioni di connettività,è pronta a guidare i clienti verso il futuro con l’integrazione di router di ultima generazione che supportano questa innovativa tecnologia.Wi-Fi 7: Che cos’è e come funziona?Il Wi-Fi 7, anche noto nel gergo tecnico come IEEE 802.11be o Extremely High Throughput (Eht), è l’ultimo standard di connessione Wi-Fi sviluppato per rispondere alle crescenti esigenze di velocità, efficienza e affidabilità. Con velocità fino a 46 Gbps, latenza ridotta e ottimizzazione dell’efficienza energetica, rappresenta un salto evolutivo importante rispetto alle versioni precedenti, come Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6.