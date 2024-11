Gaeta.it - Furto negli uffici del Comune di Matera: due arresti per il colpo del 13 novembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un recenteavvenutodeldiha portato all’arresto di due uomini. L’episodio risale alla notte del 13, quando i ladri hanno fatto irruzione nell’o economato, portando via una somma ingente di denaro. Le indagini condotte dalla Polizia locale hanno rivelato dettagli significativi, coinvolgendo anche un dipendente comunale.Dinamica del: la modalità d’azioneLa notte del 13, i ladri sono riusciti ad accedere all’o economato tramite una finestra del primo piano, che era rimasta aperta. Una manovra che ha reso semplice l’ingresso nella struttura pubblica. Giunti all’interno, i malviventi hanno forzato la cassaforte presente nell’o, da cui hanno asportato una somma di quattromila euro. Questosottolinea non solo la vulnerabilità delle strutture pubbliche, ma anche una premeditazione evidente nel modo in cui è stato attuato.