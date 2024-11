Lapresse.it - Violenza sulle donne, Una Nessuna Centomila lancia campagna ‘Se io non voglio, tu non puoi’

Leggi su Lapresse.it

La Fondazione Una, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro lela“Se io non, tu non puoi”, un’iniziativa di sensibilizzazione che mira a diffondere un messaggio chiaro: il consenso non è una concessione, è un diritto. Come spiega Giulia Minoli, presidente della Fondazione Una: “In Italia, i numeri sono preoccupanti: nel 2023 sono stati denunciati oltre 4.500 casi disessuale, registrando un incremento del 5% rispetto all’anno precedente. A ciò si aggiunge il drammatico aumento del fenomeno della diffusione non consensuale di materiale intimo, che ha visto una crescita del 7%, con più di 1.200 denunce. Non meno allarmante è il dato relativo alle molestie sessuali, sia fisiche che online, che hanno interessato una donna su tre.