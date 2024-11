Laprimapagina.it - Verbicaro sotto choc: Biagio Lofrano ha ucciso lo zio Ugo

Omicidio anel Cosentino. I Carabinieri del N. o. r. m. della Compagnia di Scalea e della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranzaper l’omicidio dello zio Ugo. L’attività di indagine espletata nell’immediatezza dei fatti, coordinata sin da subito dalla Procura della Repubblica di Paola, ha permesso di fare subito luce sul delitto., meccanico di 40 anni, è stato dopo averelo zio Ugo, 74 anni, a seguito di una lite scaturita per futili motivi riconducibili a dissidi sorti in ambito lavorativo. Una chiamata sul numero di emergenza 112 ha segnalato la presenza di un corpo esanime all’interno di un’officina meccanica di.I Carabinieri, giunti sul posto, hanno provveduto a identificare la vittima, titolare dell’officina.